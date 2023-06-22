Медали «Родительская слава» вручат девяти лучшим папам и мамам Краснодара
Общество
22.06.2023 12:26
Памятную награду получат два отца и семь матерей.
В этом году на звание лучшего родителя рассматривалось 26 кандидатур. После всех процедур осталось лишь девять.
Городской медалью «Родительская слава» каждый год отмечают родителей с активной гражданской позицией, воспитывающих двух и более детей. Вручение наград приурочили к 8 июля — Всероссийскому дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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