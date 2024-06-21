Медали «Родительская слава» в Краснодаре вручат 17 семьям

Памятную медаль вручают жителям Краснодара с активной гражданской позицией, которые воспитывают двух и более детей.

В этом году медаль вручат 17 родителям. Из них 14 матерей и три отца. Среди семей, которые получат медаль «Родительская слава», — 12 многодетных. Из них в восьми семьях воспитывают по три ребенка, в двух семьях — по четыре и еще в двух — по пять детей.

«Такая награда способствует повышению престижа семьи, авторитета родителей, достойно воспитывающих своих детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья», — сказал директор департамента образования Александр Звягинцев.

Вручение медалей и удостоверений приурочат к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре до 3 тыс. рублей увеличили выплату малоимущим многодетным семьям.