Медаль «За отвагу» получил участник СВО из Кореновска

Минобороны рассказало историю бойца Дамира, который прошел боевое крещение в Мариуполе, где и заработал медаль.

Он водитель КамАЗа, который перевозит крупнокалиберную пушку «Гиацинт-Б» и боеприпасы к ней. На выстрел по цели расчет тратит не больше двух минут. Жесткий норматив ― залог выживания.

В Кореновске героя СВО ждут дома супруга, сын и дочка.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете, записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

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