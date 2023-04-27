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Медаль «За отвагу» получил участник СВО из Кореновска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/medal-za-otvagu-poluchil-uchastnik-svo-iz-korenovska
Видео канала «Кубань 24»

Минобороны рассказало историю бойца Дамира, который прошел боевое крещение в Мариуполе, где и заработал медаль.

Он водитель КамАЗа, который перевозит крупнокалиберную пушку «Гиацинт-Б» и боеприпасы к ней. На выстрел по цели расчет тратит не больше двух минут. Жесткий норматив ― залог выживания.

В Кореновске героя СВО ждут дома супруга, сын и дочка.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете, записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Читайте также: Минобороны показало, как доставляют письма в зону СВО.

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