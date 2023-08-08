Мед с разрешительными документами производят только 2% пчеловодов Краснодарского края

В прошлом году в реестре пчеловодов находилось 2 тыс. 112 пасек, в их числе 96,8% это личные подсобные хозяйства, а 1,4% — индивидуальные предприниматели, КФХ и сельскохозяйственные объединения.

Председатель ООО «Промышленные пчеловоды России» Борис Острецов отметил, что кубанские производители меда в целом не дают объективную статистику.

«Примерно 2% пчеловодов в регионе имеют так называемые ветпаспорта — документы на пасеку. Все остальные живут под «черным флагом». Не знаю, чего люди боятся, потому что налоги большие с них не берут, и особых препятствий нет», — рассказал Острецов.

Кроме того, он подчеркнул, что в Краснодарском крае мало крупных производств меда, зачастую им занимаются частные лица.

«У государства нет времени уделять внимание нашей отрасли, а молодые люди не идут в пчеловодство, потому что это сейчас экономически трудно, и профессия не распространена среди молодежи», — цитирует эксперта «РБК Краснодар».

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