Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мед с разрешительными документами производят только 2% пчеловодов Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/med-s-razreshitelnymi-dokumentami-proizvodyat-tolko-2-pchelovodov-krasnodarskogo-kraya
Мед с разрешительными документами производят только 2% пчеловодов Краснодарского края
Фото Hans, pixabay.com

В прошлом году в реестре пчеловодов находилось 2 тыс. 112 пасек, в их числе 96,8% это личные подсобные хозяйства, а 1,4% — индивидуальные предприниматели, КФХ и сельскохозяйственные объединения.

Председатель ООО «Промышленные пчеловоды России» Борис Острецов отметил, что кубанские производители меда в целом не дают объективную статистику.

«Примерно 2% пчеловодов в регионе имеют так называемые ветпаспорта — документы на пасеку. Все остальные живут под «черным флагом». Не знаю, чего люди боятся, потому что налоги большие с них не берут, и особых препятствий нет», — рассказал Острецов.

Кроме того, он подчеркнул, что в Краснодарском крае мало крупных производств меда, зачастую им занимаются частные лица.

«У государства нет времени уделять внимание нашей отрасли, а молодые люди не идут в пчеловодство, потому что это сейчас экономически трудно, и профессия не распространена среди молодежи», — цитирует эксперта «РБК Краснодар».

Читайте также: в Краснодарском крае ежегодно производят около 3,4 тыс. тонн меда.

Статьи
В поисках Шамбалы: психиатр объяснил, почему популярны туры в «места силы»
В поисках Шамбалы: психиатр объяснил, почему популярны туры в «места силы»
Что посмотреть: пять новых сериалов августа 2023
Что посмотреть: пять новых сериалов августа 2023
Врач рассказал, чем опасно частое употребление обезболивающих
Врач рассказал, чем опасно частое употребление обезболивающих
Пеший поход: каньон реки Бешенки в Туапсинском районе
Пеший поход: каньон реки Бешенки в Туапсинском районе
Семь массовых заблуждений, в которые давно пора перестать верить
Семь массовых заблуждений, в которые давно пора перестать верить
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях