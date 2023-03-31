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Мебельный цех сгорел ночью в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mebelnyj-tseh-sgorel-nochyu-v-adygee
Мебельный цех сгорел ночью в Адыгее
Фото t.me/mchs0101

Сообщение о возгорании цеха в хуторе Садовом Майкопского района Адыгеи поступило в МЧС 31 марта в 1:19.

Спасатели прибыли на место и установили, что горит цех по производству мебели. Огонь охватил почти полностью отдельно стоящего здание. Спасатели предотвратили распространение пожара на рядом стоящие здания. Возгорание локализовали и ликвидировали. Площадь пожара составила 250 кв. м.

Во время пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

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