Мебельный цех сгорел ночью в Адыгее

Сообщение о возгорании цеха в хуторе Садовом Майкопского района Адыгеи поступило в МЧС 31 марта в 1:19.

Спасатели прибыли на место и установили, что горит цех по производству мебели. Огонь охватил почти полностью отдельно стоящего здание. Спасатели предотвратили распространение пожара на рядом стоящие здания. Возгорание локализовали и ликвидировали. Площадь пожара составила 250 кв. м.

Во время пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

Читайте также: спасатели эвакуировали 15 взрослых и 2 детей при пожаре на рынке в Анапе.