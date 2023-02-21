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МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-vse-11-chlenov-ekipazha-terpyashhego-bedstviya-v-rajone-novorossijska-suhogruza-spaseny
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли

ЧП произошло 21 февраля на якорной стоянке в районе Новороссийска во время шторма. Там на две части переломился сухогруз Seamark.

«На место были направлены спасатели Геленджикского отделения ЮРПСО МЧС России. В настоящее время все 11 членов экипажа подняты на спасательные суда. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз Seamark под флагом Коморских островов  во время шторма переломился на две части. К терпящему бедствие сухогрузу подошли аварийно-спасательные суда «Механик Лепилин» и «Меркурий». Они начали спасательную операцию.

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