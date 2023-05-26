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МЧС: в Краснодаре сотрудники находятся в повышенной готовности из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-v-krasnodare-sotrudniki-nahodyatsya-v-povyshennoj-gotovnosti-iz-za-kompleksa-neblagopriyatnyh-meteorologicheskih-yavlenij
МЧС: в Краснодаре сотрудники находятся в повышенной готовности из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Утром 26 мая Краснодар накрыла мощная гроза с ливнем и раскатами грома.

В МЧС сообщили о том, что все системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме.

«Мы в повышенной готовности из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явления. Идут осадки. Ожидаем местами подъем уровней воды в реках», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, 26, 27 и 28 мая на Кубани ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

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