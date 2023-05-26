МЧС: в Краснодаре сотрудники находятся в повышенной готовности из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений

Утром 26 мая Краснодар накрыла мощная гроза с ливнем и раскатами грома.

В МЧС сообщили о том, что все системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме.

«Мы в повышенной готовности из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явления. Идут осадки. Ожидаем местами подъем уровней воды в реках», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, 26, 27 и 28 мая на Кубани ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.