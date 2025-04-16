МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Кубани выше 2 тыс. метров

МЧС России по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение о лавиноопасности.

По прогнозам синоптиков, в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 тыс. м с 18:00 16 апреля до 18:00 19 апреля велика вероятность схода лавин.

В связи с этим туристов просят не выходить в горы в снегопад, внимательно следить за изменениями погоды и уточнять места возможного схода снежных лавин.

В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить с мобильного телефона по номерам: 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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