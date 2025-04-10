Горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» в Сочи завершится 13 апреля

Основные канатные дороги и родельбан закроются на техническую профилактику до 29 апреля.

На две недели остановят канатные дороги до Роза Пик — «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». Родельбан в это время пройдет регламентные работы.

Для туристов в экскурсионном режиме будет работать канатная дорога «Стрела» — на ней можно подняться из Роза Долины до отметки 1,6 тыс. м над уровнем моря. На этой высоте гости курорта могут посетить одноименный парк с разными развлечениями и активностями.

С 29 апреля родельбан и канатные дороги, которые ведут в Горную Олимпийскую деревню на высоте 1,1 тыс. м и на Роза Пик 2,3 тыс. м, возобновят работу в обычном режиме — с этого момента на курорте стартует летний сезон, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

При этом сейчас в горах Сочи все еще лежит снег — по данным на 8:00 10 апреля, на Роза Пик высота сугробов составляет 210 см, из них 32 см — свежий снег, на высоте 1,6 тыс. м — 115 см, свежий снег — 20 см.

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