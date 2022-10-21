МЧС предупредило о нагонной волне в Азовском море

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Объявлено экстренное предупреждение о возможном повышении уровня воды в Азовском море до неблагоприятных отметок.

По сообщению группы морского прогнозирования ОМЧП «Северо-Кавказского УГМС», утром и до конца дня 21 октября на побережье Азовского моря в Краснодарском крае ожидается ветровой нагон с повышением уровня воды до неблагоприятных отметок.

В случае резкого затопления во время паводка, жителям рекомендуют выпустить домашний скот и подняться на верхние этажи зданий, крыши или забраться на деревья или другие возвышения и там ждать приезда спасателей. Также следует для самоэвакуации подготовить лодки, катера или плоты из бревен.

В случае возникновения ЧС следует звонить на номера: 112, 01 и 101, а также на телефон доверия ЦУКС ГУ МЧС России 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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