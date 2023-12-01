МЧС: потеря навыков и асоциальное поведение — главные причины пожаров на Кубани

Всего с начала года спасатели МЧС ликвидировали более 9 тыс. пожаров, наибольшее количество из них произошло в жилом фонде.

Возникают возгорания из-за неправильной установки или неисправности печей и дымовых труб и нарушении правил безопасности при использовании печного оборудования, электронагревательных приборов и неосторожного обращения с огнем.

Часто за лето жильцы частных домов забывают, как пользоваться отопительными приборами, а также забывают о мерах предосторожности и используют неисправное оборудование.

Кроме того, пожарам способствуют асоциальный образ жизни родителей, отсутствие пожарных извещателей и оставление детей без присмотра, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: Бастрыкину доложат о расследовании гибели шести человек при пожаре на Кубани.