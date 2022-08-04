МЧС отработает тушение пожара в ТРЦ «Галерея Краснодар»

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пожарно-тактические учения пройдут 5 августа в 6:00 по адресу: улица Володи Головатого, 313.

Спасатели отработают тушение условного пожара на территории ТРЦ «Галерея Краснодар». В учениях примут участие личный состав краевого МЧС, а также специалисты министерства ГО и ЧС региона, Управления гражданской защиты Краснодара и полицейские.

В рамках учений спасатели отработают навыки ликвидации пожара в здании с массовым пребыванием людей, а также взаимодействие с администрацией объекта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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