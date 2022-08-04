Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

МЧС отработает тушение пожара в ТРЦ «Галерея Краснодар»

Общество
04.08.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-otrabotaet-tushenie-pozhara-v-trts-galereya-krasnodar
МЧС отработает тушение пожара в ТРЦ «Галерея Краснодар»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Пожарно-тактические учения пройдут 5 августа в 6:00 по адресу: улица Володи Головатого, 313.

Спасатели отработают тушение условного пожара на территории ТРЦ «Галерея Краснодар». В учениях примут участие личный состав краевого МЧС, а также специалисты министерства ГО и ЧС региона, Управления гражданской защиты Краснодара и полицейские.

В рамках учений спасатели отработают навыки ликвидации пожара в здании с массовым пребыванием людей, а также взаимодействие с администрацией объекта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Геленджике провели учения сотрудников экстренных служб.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях