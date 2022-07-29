Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Геленджике провели учения сотрудников экстренных служб

Общество
29.07.2022 08:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-proveli-ucheniya-sotrudnikov-ekstrennyh-sluzhb
Видео канала «Кубань 24»

В городе-курорте развернули оперативный штаб спасения, чтобы потушить условный пожар и эвакуировать жильцов разрушенного дома.

По легенде учений, мощный хлопок бытового газа спровоцировал пожар в многоквартирном доме. Ситуацию осложняли обрушившиеся лестничные пролеты и трещины в стенах. Пришлось эвакуировать трех жильцов, одного из них спускали с третьего этажа.

Обеспечить безопасность людей и перекрыть газовую трубу было главной задачей. После тушили возгорание. На месте работали сотрудники МЧС, казаки, психологи и медики — всего 20 человек.

Читайте также: в Сочи прошли сборы по десантной подготовке спасателей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. Директор парка «Тайган» в Крыму получил 2 года колонии за нападение тигра на годовалого ребенка
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
Пришел антициклон: в Краснодарский край с 29 июля вернется жара
Пришел антициклон: в Краснодарский край с 29 июля вернется жара
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
Прямой эфир
Мы в соцсетях