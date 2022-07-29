В Геленджике провели учения сотрудников экстренных служб
Общество
29.07.2022 08:15
В городе-курорте развернули оперативный штаб спасения, чтобы потушить условный пожар и эвакуировать жильцов разрушенного дома.
По легенде учений, мощный хлопок бытового газа спровоцировал пожар в многоквартирном доме. Ситуацию осложняли обрушившиеся лестничные пролеты и трещины в стенах. Пришлось эвакуировать трех жильцов, одного из них спускали с третьего этажа.
Обеспечить безопасность людей и перекрыть газовую трубу было главной задачей. После тушили возгорание. На месте работали сотрудники МЧС, казаки, психологи и медики — всего 20 человек.
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