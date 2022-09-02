МЧС Кубани отправило коллегам из Харьковской области 4 тонны пожарного снаряжения

Видео пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Гуманитарный груз на подконтрольную РФ территорию Харьковской области из Краснодарского края отправили 29 августа.

«Пожарные Кубани организовали пожертвование во Всероссийское добровольное пожарное общество. С целью оказания помощи коллегам-огнеборцам Харьковской обрасти были приобретены пожарные рукава в количестве 320 единиц и комплектующие к ним», — рассказал замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Андрей Потахов.

Вес отправленного гуманитарного груза — 4 т, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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