Матвиенко призвала законодательно запретить в России идеалогию «Чайлдфри»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко резко высказалась о движении «Чайлдфри»: она призвала запретить его на законодательном уровне.

О подготовке такого запрета депутаты Госдумы заговорили еще в декабре 2023 года. А недавно на петербургском Международном юридическом форуме эту тему подняли снова.

«Что касается вопросов, связанных с идеологией, мы с вами сейчас активно готовим законопроект по недопущению распространения движения «Чайлдфри», — говорит заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов.

Идеология «Чайлдфри» стала популярной на волне эмансипации и феминизма в 1970-х годах в Америке. В 2010-х движение стало общемировым трендом, в том числе в России. Специалисты считают, что с таким «западным» веянием нужно бороться. Есть и противоположное мнение.

«Меня воспитывали так, что сначала нужно отучиться, затем — построить карьеру. А уже потом — все остальное. Я много работаю, много уделяю времени себе. Думаю, у меня не получится найти время на ребенка, на его воспитание», — делится представительница движения «Чайлдфри» Марина Иванова.

Такое поведение типично для «Чайлдфри», отмечают психологи. Есть и другие причины сознательного отказа от детей, например, боязнь изменений тела после родов, нехватка средств, и нестабильная ситуация в мире, но чаще всего это — страх ответственности.

«Они [представители движения «Чайлдфри» — ред.] не хотят нести ответственность до конца своих дней. Такое поведение характерно для молодых людей, которые не хотят взрослеть. Другая причина — это эгоцентризм, желание жить для себя», — объясняет психолог Евгений Ткаченко.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ о желаемом количестве детей в семье, желание жить для себя чаще всего прослеживается у молодых людей до 30 лет.

«Чем моложе россияне, тем чаще они выступают за сознательный отказ от детей. Среди «зумеров» — людей рожденных в «нулевых» — 22 % респондентов выбирают бездетность. С повышением возраста представителей движения «Чайлдфри» становиться все меньше. Так, среди рожденных в 1990-е пункт «Наличие детей не обязательно» выбрали примерно 13 % опрошенных, а среди поколения «перестройки» за бездетность выступили всего 5%», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Мария Яцук.

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