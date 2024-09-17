«Гонки ползунков и топтунов» прошли в Городском парке Армавира

На необычное соревнование зарегистрировалось неожиданного много участников: в этом году за звание самых быстрых в двух дисциплинах — «Ползунки» и «Топотуны» — боролись 75 малышей.

В гонке «Ползунки» участники были в самых разных костюмах — Чебурашка, Лиса-Алиса, Ежик Соник, Тигруля, бабочка, пчелка. Дистанцию малыши брали вместе с мамами, папами и бабушками. У каждой семьи была своя тактика, например, некоторым детям помогали любимые игрушки.

В номинации «Топотуны» участвовали дети в возрасте от 1 года до 1,5 — они показывали свои навыки в беге.

Семья Григоровых готовилась к забегу как к серьезному марафону. Костюм их сына Степана — стал лучшим в конкурсе.

«Готовились дома: в большой комнате ползали на перегонки мама, папа и Степа. А костюм — шляпу и жилетку — шили сами всю ночь», — делятся Яна и Сергей Григоровы.

Все малыши получили свои первые в жизни медали и дипломы. А победителям достались абонементы в местный Центр плавания.

«Это ежегодное мероприятие, которое мы проводим уже четвертый раз совместно с Городским парком и администрацией Армавира. Мы проводим это мероприятие для души, повеселиться, посмеяться, чтобы родители и дети получили удовольствие», — говорит руководитель бассейна Центра плавания Алексей Окунев.

Организаторы гонок отметили, что с каждым годом участников становится все больше, а семейная подготовка — все серьезнее.

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