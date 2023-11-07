Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

Такую идею спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко озвучила на марафоне «Знание. Первые» в ходе выставки-форума «Россия» в Москве.

По словам главы Совфеда, новое ведомство должно будет при принятии любых законов и постановлений рассматривать их с точки зрения того, сделают ли они людей счастливыми.

«Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все законы на предмет, а делают ли они или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала Матвиенко.

Спикер добавила, что в этом вопросе ее уже поддерживает небольшая группа коллег, сообщает телеканал «360».

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