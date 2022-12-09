Материал для выпускных испытаний в исполнении женского академического хора отслушали в КГИК

Репертуар получился разноплановым — от оперных арий до русских народных песен.

«Голос, эффекты — это все способ, инструменты передачи эмоций. Когда они попадают в десятку, в нужное настроение, тогда все становится на свои места: и звуки на свои ноты, и ритм, и все остальное», — сказала доцент кафедры академического пения и оркестрового дирижирования КГИК Татьяна Манько.

В 2022 году вуз выпустит курс дирижеров академического хора. Это творческая и разносторонняя специальность. Многие из этих студентов также имеют вокальное образование и уже сейчас готовы экспериментировать, перекладывая на женские голоса произведения для смешанного хора.

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