Материал для выпускных испытаний в исполнении женского академического хора отслушали в КГИК
Культура
09.12.2022 09:08
Репертуар получился разноплановым — от оперных арий до русских народных песен.
«Голос, эффекты — это все способ, инструменты передачи эмоций. Когда они попадают в десятку, в нужное настроение, тогда все становится на свои места: и звуки на свои ноты, и ритм, и все остальное», — сказала доцент кафедры академического пения и оркестрового дирижирования КГИК Татьяна Манько.
В 2022 году вуз выпустит курс дирижеров академического хора. Это творческая и разносторонняя специальность. Многие из этих студентов также имеют вокальное образование и уже сейчас готовы экспериментировать, перекладывая на женские голоса произведения для смешанного хора.
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