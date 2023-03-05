Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Матчи Российской Премьер-Лиги 5 марта стартуют в Краснодаре и Сочи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/matchi-rossijskoj-premer-ligi-5-marta-startuyut-v-krasnodare-i-sochi
Матчи Российской Премьер-Лиги 5 марта стартуют в Краснодаре и Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Игры пройдут 5 марта на стадионах «Краснодар» и «Фишт».

В Краснодаре в 16:30 начнется игра «Краснодар» — «Торпедо Москва». В Сочи в 19:30 начнется матч между «Сочи» и ЦСКА.

Около стадионов 4 марта открыли временные пункты выдачи карт болельщиков. Около стадиона «Краснодар» открыты три точки — в районе «Амфитеатра», в магазине спорттоваров ФК «Краснодар» и возле выхода в помещении стадиона. Центры выдачи Fan ID рассчитаны на 20 мест и оборудованы необходимой фототехникой.

Также временные пункты выдачи карт болельщиков открыты с южной стороны стадиона «Фишт», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24, в Краснодарском крае карты футбольного болельщика оформили более 50 тыс. человек. Карты футбольного болельщика необходимы для посещения матчей на всех 16 стадионах клубов Российской Премьер-Лиги.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
В Краснодаре заметили сильное задымление в районе летного училища
В Краснодаре заметили сильное задымление в районе летного училища
Третья за день энергоавария в Карасунском округе Краснодара оставила без света еще 5 улиц
Третья за день энергоавария в Карасунском округе Краснодара оставила без света еще 5 улиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
  2. В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
  3. Проскочил на красный свет: тепловоз сбил выехавшую на рельсы иномарку в Лабинске
  4. Девочка с «маской Бэтмена» собирается вернуться в Краснодар для продолжения лечения
  5. В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
  6. В Краснодаре определили подрядчика для разработки проекта реставрации Дома купца Лихацкого
Прямой эфир
Мы в соцсетях