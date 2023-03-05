Матчи Российской Премьер-Лиги 5 марта стартуют в Краснодаре и Сочи
Игры пройдут 5 марта на стадионах «Краснодар» и «Фишт».
В Краснодаре в 16:30 начнется игра «Краснодар» — «Торпедо Москва». В Сочи в 19:30 начнется матч между «Сочи» и ЦСКА.
Около стадионов 4 марта открыли временные пункты выдачи карт болельщиков. Около стадиона «Краснодар» открыты три точки — в районе «Амфитеатра», в магазине спорттоваров ФК «Краснодар» и возле выхода в помещении стадиона. Центры выдачи Fan ID рассчитаны на 20 мест и оборудованы необходимой фототехникой.
Также временные пункты выдачи карт болельщиков открыты с южной стороны стадиона «Фишт», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24, в Краснодарском крае карты футбольного болельщика оформили более 50 тыс. человек. Карты футбольного болельщика необходимы для посещения матчей на всех 16 стадионах клубов Российской Премьер-Лиги.
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