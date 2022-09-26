Матчи Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске
Спорт
26.09.2022 17:53
Стрельбу в школе № 88 Ижевска утром 26 сентября открыл 34-летний местный житель.
По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек — 11 детей и 4 взрослых. Еще 24 человека получили ранения.
«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в ижевской школе №88. Все матчи 3-го тура Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
В рамках 3 тура Кубка России 28 сентября ФК «Краснодар» дома примет «Пари НН», а «Сочи» на выезде сыграет с ЦСКА.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших в школе в Ижевске.
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