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Матчи 1/8 финала Евро-2024 покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/matchi-1-8-finala-evro-2024-pokazhut-v-amfiteatre-parka-krasnodar
Матчи 1/8 финала Евро-2024 покажут в амфитеатре парка «Краснодар»
Фото t.me/parkkrd

С 29 июня по 2 июля в амфитеатре парка «Краснодар» состоятся показы первых восьми матчей плей-офф Чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Первые матчи запланированы на 29 июня. В этот день сыграют сборные Германии и Дании, а также Швейцарии и Италии.

Расписание трансляций в амфитеатре парка «Краснодар»:

  • 29 июня, 19:00. Швейцария — Италия
  • 29 июня, 22:00. Германия — Дания
  • 30 июня, 19:00. Англия — Словакия
  • 30 июня, 22:00. Испания — Грузия
  • 1 июля, 19:00. Франция — Бельгия
  • 1 июля, 22:00. Португалия — Словения
  • 2 июля, 19:00. Румыния — Нидерланды
  • 2 июля, 22:00. Австрия — Турция

Вход на показы свободный, сообщает официальный Telegram-канал городского парка «Краснодар».

Читайте также: матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в Волгограде 13 июля.

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