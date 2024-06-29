Матчи 1/8 финала Евро-2024 покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

С 29 июня по 2 июля в амфитеатре парка «Краснодар» состоятся показы первых восьми матчей плей-офф Чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Первые матчи запланированы на 29 июня. В этот день сыграют сборные Германии и Дании, а также Швейцарии и Италии.

Расписание трансляций в амфитеатре парка «Краснодар»:

29 июня, 19:00. Швейцария — Италия

29 июня, 22:00. Германия — Дания

30 июня, 19:00. Англия — Словакия

30 июня, 22:00. Испания — Грузия

1 июля, 19:00. Франция — Бельгия

1 июля, 22:00. Португалия — Словения

2 июля, 19:00. Румыния — Нидерланды

2 июля, 22:00. Австрия — Турция

Вход на показы свободный, сообщает официальный Telegram-канал городского парка «Краснодар».

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