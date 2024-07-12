Матч за Суперкубок России бесплатно покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

Матч за Olimpbet — Суперкубок России по футболу между ФК «Краснодар» и ФК «Зенит» состоится 13 июля на стадионе «Волгоград-Арена».

Трансляция матча «Зенит» — «Краснодар» начнется в 20:30.

«Быки» сразятся с Зенитом в Волгограде за Суперкубок, а мы в амфитеатре будем за них болеть. До матча мы проведем программу с традиционными конкурсами и розыгрышами. Вход свободный», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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