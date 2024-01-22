«Матч ТВ»: «Фулхэм» не планирует покупать Кордобу из «Краснодара»

Главный скаут «Фулхэма» Брайан Талбот опроверг информацию, что английский клуб хочет приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

Ранее в СМИ появился слух, что «Фулхэм» рассчитывает взять 30‑летнего Кордобу в аренду, чтобы затем выкупить его за 7 млн фунтов стерлингов.

«Информация о том, что мы хотим взять Кордобу в аренду с правом выкупа в зимнее трансферное окно, не является корректной», — сообщил Талбот.

С лета 2021 года Кордоба выступает за «Краснодар». В нынешнем сезоне он сыграл в 20 матчах и забил 11 голов. В общей сложности за краснодарский клуб нападающий провел 72 игры и забил 37 голов, сообщает «Матч ТВ».

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