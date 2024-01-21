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Кевин Кастаньо подписал контракт с ФК «Краснодар» на 4,5 года

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kevin-kastano-podpisal-kontrakt-s-fk-krasnodar-na-4-5-goda
Кевин Кастаньо подписал контракт с ФК «Краснодар» на 4,5 года
Фото t.me/fckrasnodar

Опорный полузащитник сборной Колумбии, 23-летний Кевин Кастаньо официально стал игроком ФК «Краснодар».

Сегодня стороны окончательно уладили последние формальности и достигли принципиального согласия. Полузащитник подписал контракт с «быками» на 4,5 года.

«Кевин Кастаньо стал игроком «Краснодара». Он выбрал пятый номер. Добро пожаловать, Кевин», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игрок дебютировал за сборную Колумбии 29 января этого года в товарищеском матче против сборной США. В этом сезоне чемпионата Мексики он сыграл 13 матчей, в которых отдал одну результативную передач.

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