Матч «Сочи» — «Крылья Советов» могут перенести из-за шторма

Игра 17 тура Российской премьер-лиги между клубами запланирована на 2 декабря. Однако из-за неблагоприятных погодных условий на курорте ее могут перенести, сообщил представитель РПЛ Антон Фетисов.

По его словам, футбольные чиновники внимательно следят за ситуацией в Сочи. Фетисов напомнил, что решение о возможном переносе матча всегда принимает главный судья встречи.

«Наши взгляды туда обращены, но мне кажется, что сейчас немного рано делать выводы. Завтра или послезавтра ситуация будет понятней. Как это может быть реализовано, если нельзя играть на территории Сириуса?», — сказал в эфире программы на одном из федеральных каналов.

Представитель РПЛ уточнил, что «Сочи» и «Крылья Советов» уже не смогут поменяться кругами. Игру между ними могут перенести на резервные даты — на весну 2024 года, сообщает «Матч ТВ».

С 26 ноября на территорию Сириуса обрушились ураганный ветер и сильные дожди. В море поднялся шторм, высота волн достигала 6 метров. Из-за непогоды часть курорта оказалась подтоплена. Последствия разгула стихии в Сириусе устраняют экстренные службы и местные власти. С улиц откачивают воду и убирают упавшие деревья.

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