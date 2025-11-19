Logo
Матч сборных Чили и Перу прошел на стадионе «Фишт» в Сочи. Фоторепортаж

19.11.2025 17:48
Латиноамериканское противостояние на поле сочинского «Фишта» завершилось победой Чили. Сборная в меньшинстве смогла вырвать победу у перуанцев.

В самые жаркие моменты игры трибуны стадиона сотрясали не только зарубежные болельщики, но и российские. Фанаты из Перу предстали в ярких национальных костюмах для поддержки своей сборной.

Срывали голоса и болельщики Чили, ничуть не уступая в яркости костюмов — южноамериканский Дед Мороз Леони был виден со всех трибун «Фишта». Подарком для страны был бы еще один гол в первом тайме, но этого не произошло. Казалось и талисманы, привезенные чилийцами, не помогут. Все это время за игрой следили журналисты южноамериканского телеканала.

Противостояние между сборными Чили и Перу по футболу известно как «Класико дель Пасифико». Тихоокеанское дерби стало жарким и запоминающимся, матч посетило более 9 тыс. болельщиков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи сборная Чили по футболу в товарищеском матче обыграла Перу со счетом 2:1.

