Матч РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» покажут в амфитеатре парка

Игра 16-го тура Российской Премьер-лиги пройдет 23 ноября на «РЖД Арене» в московском Черкизово.

Игру «быков» с «железнодорожниками» на выезде покажут в амфитеатре парка «Краснодар». Начало встречи в 19:45.

«Приходите болеть за быков», — написали в Telegram-канале парка.

По прогнозам метеорологов, команды сыграют в Москве при температуре в районе -1 °С.

Это будет 32-я игра между ФК «Краснодар» и «Локомотив». В них 14 побед одержал московский клуб, в 10 матчах победа осталась за краснодарцами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Встреча — первая игра для ФК «Краснодар» и «Локомотив» после паузы на матчи сборных. Главным судьей назначен Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

По итогам 15-го тура РПЛ «Краснодар» с 33 очками делит первое место в таблице с ЦСКА. «Локомотив» с 30 очками идет четвертым.

