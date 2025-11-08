Матч РПЛ «Балтика» — «Краснодар» покажут 9 ноября в амфитеатре парка

В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги ФК «Краснодар» на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде сыграет против «Балтики».

Начало матча запланировано на 19:45. Прямую трансляцию встречи можно будет увидеть в амфитеатре парка «Краснодар». Вход свободный.

«Приходите поддержать «быков», — написали в группе парка в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч против «Балтики» из-за красных карточек пропустят сразу четыре футболиста «Краснодара», трое из них — игроки основного состава.

После 14 тура «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы. У «быков» 32 очка и четыре победы в предыдущих пяти матчах. «Балтика» находится на четвертом месте. У клуба из Калининграда 27 очков, в последних пяти матчах команда три раза одержала победу.

