Матч по мини-футболу с участием слепых спортсменов пройдет в Новороссийске

Уникальный матч по мини-футболу начнется 21 апреля в 12:00 на поле спортшколы «Победа». Его проведут в рамках нацпроекта «Демография».

Товарищеская игра пройдет между новороссийской командой «Черноморец» и московским областным «Авангардом».

На поле выйдут незрячие футболисты. В составе «Черноморца» — члены автономной НКО развития и поддержки спортивных инициатив «Второе дыхание». Команду «Авангард» составляют члены сборной России по футболу В1.

«По правилам мини-футбола для тотально слепых на поле выходят по четыре незрячих спортсмена, а в ворота становится вратарь без проблем со зрением. Футболисты определяют место нахождения мяча по звуку встроенного в него колокольчика. А в остальном все, как в обычном футболе — с нападениями, передачами, защитой и пенальти», — сказал замруководителя АНО «Второе дыхание» Сергей Каук.

Игру посетит основатель футбола слепых в России, президент Федерации слепых футболистов РФ Николай Береговой. Также на базе футбольного клуба «Черноморец» проведут конференцию по развитию футбола для людей с особенностями здоровья в регионах РФ.

Мероприятия проведут в рамках учебно-тренировочных сборов накануне Всероссийского фестиваля футбола для лиц с ОВЗ «Стальная воля». Он пройдет в Сочи с 23 по 28 апреля под патронажем Минспорта РФ и Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: вратарь «Краснодара» Сафонов заявил, что ничего не знает о своем уходе из клуба.