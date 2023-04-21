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Матч по мини-футболу с участием слепых спортсменов пройдет в Новороссийске

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/match-po-mini-futbolu-s-uchastiem-slepyh-sportsmenov-projdet-v-novorossijske
Матч по мини-футболу с участием слепых спортсменов пройдет в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Уникальный матч по мини-футболу начнется 21 апреля в 12:00 на поле спортшколы «Победа». Его проведут в рамках нацпроекта «Демография».

Товарищеская игра пройдет между новороссийской командой «Черноморец» и московским областным «Авангардом».

На поле выйдут незрячие футболисты. В составе «Черноморца» — члены автономной НКО развития и поддержки спортивных инициатив «Второе дыхание». Команду «Авангард» составляют члены сборной России по футболу В1.

«По правилам мини-футбола для тотально слепых на поле выходят по четыре незрячих спортсмена, а в ворота становится вратарь без проблем со зрением. Футболисты определяют место нахождения мяча по звуку встроенного в него колокольчика. А в остальном все, как в обычном футболе — с нападениями, передачами, защитой и пенальти», — сказал замруководителя АНО «Второе дыхание» Сергей Каук.

Игру посетит основатель футбола слепых в России, президент Федерации слепых футболистов РФ Николай Береговой. Также на базе футбольного клуба «Черноморец» проведут конференцию по  развитию футбола для людей с особенностями здоровья в регионах РФ.

Мероприятия проведут в рамках учебно-тренировочных сборов накануне Всероссийского фестиваля футбола для лиц с ОВЗ «Стальная воля». Он пройдет в Сочи с 23 по 28 апреля под патронажем Минспорта РФ и Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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