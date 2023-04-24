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Матч между «Спартаком» и «быками» 24 апреля покажут в Амфитеатре парка «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/match-mezhdu-spartakom-i-bykami-24-aprelya-pokazhut-v-amfiteatre-parka-krasnodar
Матч между «Спартаком» и «быками» 24 апреля покажут в Амфитеатре парка «Краснодар»
Фото t.me/parkkrd

Матч 24-го тура «Спартак М» — «Краснодар» турнира МИР Российской Премьер-лиги состоится 24 апреля на стадионе Открытие Банк Арена.

Прямая трансляция игры начнется в 19:00 в Амфитеатре парка «Краснодар».

«Сегодня вечером приходите в Амфитеатр, болеть за быков. Смотрим #СпартакКраснодар вместе. 24 апреля в 19:00. Вход свободный», — сообщает официальный Telegram-канал ФК «Краснодар».

«Быки» с 38 очками занимают 6-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.

Посещение стадионов, на которых проводятся игры Премьер-лиги. осуществляется по Fan ID, а узнать о том, как получить паспорт болельщика, можно из статьи: «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться

Читайте также: красочное дерби — ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче тура РПЛ.

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