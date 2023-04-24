Матч между «Спартаком» и «быками» 24 апреля покажут в Амфитеатре парка «Краснодар»
Спорт
24.04.2023 15:12
Матч 24-го тура «Спартак М» — «Краснодар» турнира МИР Российской Премьер-лиги состоится 24 апреля на стадионе Открытие Банк Арена.
Прямая трансляция игры начнется в 19:00 в Амфитеатре парка «Краснодар».
«Сегодня вечером приходите в Амфитеатр, болеть за быков. Смотрим #СпартакКраснодар вместе. 24 апреля в 19:00. Вход свободный», — сообщает официальный Telegram-канал ФК «Краснодар».
«Быки» с 38 очками занимают 6-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.
Посещение стадионов, на которых проводятся игры Премьер-лиги. осуществляется по Fan ID, а узнать о том, как получить паспорт болельщика, можно из статьи: «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться.
Читайте также: красочное дерби — ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» в матче тура РПЛ.
Популярные новости
- Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
- Правила использования электросамокатов внесли в экзамен на водительские права
- Сезон фонтанов стартовал в Краснодаре
- Двое жителей Сочи похитили мужчину, заперли его в подсобке и вымогали деньги
- На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
- Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте