Матч ФК «Краснодар» — ЦСКА покажут в амфитеатре парка

Матч 4-го тура Кубка России пройдет 18 сентября в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Для болельщиков, которые не смогут поддержать команду в Москве, в амфитеатре парка «Краснодар» организуют прямую трансляцию.

«Матч с ЦСКА ждет «быков» в Москве. Приходите в амфитеатр поддержать любимую команду. Погоду на завтра обещают благоприятную. Начало трансляции в 19:00, вход свободный», — сообщает пресс-служба парка «Краснодар».

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