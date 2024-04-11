Матч ФК «Краснодар» с «Зенитом» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

Билеты на борьбу двух лидирующих клубов 13 апреля раскупили за месяц до игры.

В связи с этим в амфитеатре парка «Краснодар» организовали показ матча «Краснодар» — «Зенит».

«Быки», у нас для вас большой сюрприз! В программе традиционные конкурсы и розыгрыши, DJ-сет, а еще все вместе будем раскрашивать быка», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Начало мероприятия в 15:30, вход свободный.

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