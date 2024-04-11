Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Матч ФК «Краснодар» с «Зенитом» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/match-fk-krasnodar-s-zenitom-pokazhut-v-amfiteatre-parka-krasnodar
Матч ФК «Краснодар» с «Зенитом» покажут в амфитеатре парка «Краснодар»
Фото tripadvisor.com

Билеты на борьбу двух лидирующих клубов 13 апреля раскупили за месяц до игры.

В связи с этим в амфитеатре парка «Краснодар» организовали показ матча «Краснодар» — «Зенит».

«Быки», у нас для вас большой сюрприз! В программе традиционные конкурсы и розыгрыши, DJ-сет, а еще все вместе будем раскрашивать быка», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Начало мероприятия в 15:30, вход свободный.

Читайте также: «Краснодар» обыграл «Пари НН» и вернулся на 1 место в таблице РПЛ.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях