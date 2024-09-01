Матч ФК «Краснодар» — «Локомотив» покажут в амфитеатре парка

Матч 7-го тура РПЛ пройдет 1 сентября в 19:45 на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Для фанатов, которые не смогут поболеть за команду вживую, в амфитеатре парка «Краснодар» организуют прямую трансляцию.

«Болеем за «быков», которые будут гостить в Москве. Прямая трансляция матча #ЛокомотивКраснодар начнется 1 сентября в 19:45. Но приходите пораньше — с 18:30 до 19:30 состоится автограф-сессия с Кайо. Вход свободный», — сообщает пресс-служба парка «Краснодар».

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