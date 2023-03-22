Мать запретила видеться с отцом: приставы отыскали ребенка из Краснодара в Томске
Происшествия
22.03.2023 11:07
После развода родителей по решению суда ребенок остался жить с матерью. Женщина самостоятельно решила ограничить общение ребенка с отцом и увезла его.
Разыскать жительницу краевой столицы и ребенка приставам удалось в Томской области, в более чем 4 тыс. км от Краснодара.
Совместно с судебными приставами Томской области они установили место работы женщины. Связавшись с ней, приставы сумели убедить мать не нарушать законных прав собственного ребенка.
В результате удалось обеспечить возможность беспрепятственного общения отца с ребенком, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
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