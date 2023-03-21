Lexus и «Газель» жителя Краснодара арестовали за долги
Происшествия
21.03.2023 10:22
Судебные приставы Краснодара арестовали автомобили мужчины, который задолжал 713 тыс. рублей.
Собственник не хотел идти на контакт с приставами и упорно пытался скрыть свое имущество. В связи с этим приставы провели розыск и установили местонахождение мужчины и его имущества — автомобилей «ГАЗель» и «Lexus». Обе машины должник припарковал недалеко от дома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Приставы прибыли на место и составили акт описи и ареста имущества. Мужчина погасил долг, не дожидаясь передачи арестованных автомобилей на принудительную реализацию.
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