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Мать умершего в больнице Краснодара мальчика попросила Бастрыкина ускорить расследование

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mat-umershego-v-bolnitse-krasnodara-malchika-poprosila-bastrykina-uskorit-rassledovanie
Мать умершего в больнице Краснодара мальчика попросила Бастрыкина ускорить расследование
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в краснодарской больнице доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.

По данным СК, мать мальчика настаивает на том, что ее ребенок умер из-за невнимательности врачей, которые несвоевременно выявили заболевания и оказывали ненадлежащее лечения. В соцсетях сообщается, что женщина попросила ускорить проведение судебно-медицинской экспертизы и установить все обстоятельства случившегося.

Председатель СКР поручил доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Также Судебно-экспертный центр СК России представит Бастрыкину доклад о причинах длительного проведения судмедэкспертизы, сообщает пресс-служба СК России.

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