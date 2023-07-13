Мать умершего в больнице Краснодара мальчика попросила Бастрыкина ускорить расследование

О ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в краснодарской больнице доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.

По данным СК, мать мальчика настаивает на том, что ее ребенок умер из-за невнимательности врачей, которые несвоевременно выявили заболевания и оказывали ненадлежащее лечения. В соцсетях сообщается, что женщина попросила ускорить проведение судебно-медицинской экспертизы и установить все обстоятельства случившегося.

Председатель СКР поручил доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Также Судебно-экспертный центр СК России представит Бастрыкину доклад о причинах длительного проведения судмедэкспертизы, сообщает пресс-служба СК России.

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