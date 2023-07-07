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В краснодарской БСМП объяснили, почему ребенок со сломанной ногой провел в очереди около 3 часов

Общество
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В краснодарской БСМП объяснили, почему ребенок со сломанной ногой провел в очереди около 3 часов
Фото t.me/bsmp_krd

Днем 7 июля в соцсетях появилась информация, что в краснодарской краевой больнице скорой медицинской помощи мальчик со сломанной ногой ожидает очереди к врачу около 3 часов. За это время поврежденная нога начала распухать.

На эту информацию отреагировали в ККБСМП. В Telegram-канале больницы уточнили, что юный пациент со сломанной ногой уже находится на операции в детском травматологическом отделении.

«К сожалению, сейчас очень большое количество обращений с детскими травмами. Мы внимательно относимся к каждому нашему маленькому пациенту. Но иногда кому-то приходится ожидать», — рассказал главврач ККБСМП Николай Босак.

Он уточнил, что перед операцией необходимо осмотреть пациента и забрать у него анализы. По его словам, на это уходит около 1,5 часов.

Читайте также: с начала года в детский травмпункт краевой БСМП обратились более 20 тыс. пациентов в Краснодарском крае.

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