Мать участника СВО открыла бесплатное кафе-питомник с животными в Новороссийске

Жительница города-героя проводила сына на спецоперацию и открыла кафе, где можно погладить котов с собаками, или даже забрать их домой.

Одного из питомцев кафе ранее выгнали из дома. Он прибился к волонтерам на улице и теперь стал любимцем гостей заведения. Всего тут живут 14 кошек и 4 собаки с такой же тяжелой судьбой.

«Я с детства мечтаю о собаке, но у моих родителей аллергия на шерсть. Те, у кого нет возможности завести своего питомца, могут выбрать его в кафе, погладить, накормить или даже выгулять на набережной. Мне сразу запала в душу Дуся», ― сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

В креативном кафе можно расслабиться в мягком кресле с чашкой кофе и питомцем на руках. Все это удовольствие ― бесплатно, но по желанию можно перевести пожертвования на содержание питомцев. Заведение открылось совсем недавно, но у него уже появились постоянные гости.

«Для нашего города это как минимум необычно, потому что таких заведений больше нет. Это в целом необычно, что тут есть животные, их довольно много. Все добрые и отзывчивые», ― рассказывает житель Новороссийска Данил Литвинов.

Поиграться с питомцами приезжают и люди из других городов.

«Девочка плакала, сидела на вокзале. Пришлось им брать такси, приезжать сюда, попрощаться с животными. Только тогда они уже поехали», ― говорит работница кафе Любовь Прокопенко.

Кругом в кафе стоят мягкие кресла, столики, есть камин и картины, нарисованные лапами животных. Идея открыть это заведение пришла Ириане Леманн давно.

«Я лично себе копила на дом деньги, так как я еще работаю. Сын захотел уйти на СВО добровольно, хоть я и отговаривала, он сказал, что нужен там. Получилось, что я его отправила на СВО и одновременно открывала кафе», ― делится основательница центра помощи животным «Ковчег» и кафе «Котопес» Ириана Леманн.

По ее словам, открывать заведение было очень сложно, но в работе помогают сотрудники. С некоторыми Ириана была знакома давно.

«Сначала встречались по выходным на выставках пристройства животных. Потом появилось такое замечательное место, меня пригласили поработать. Я с радостью согласилась, не раздумывая, потому что люблю животных», ― говорит администратор кафе Ольга Плющикова.

Питомцы благотворно влияют не только на посетителей, но и на персонал.

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