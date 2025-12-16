Мать Татьяны Мостыко надеется на пожизненное для виновных в убийстве ее дочери

Надежда Плешкова, мать убитой Татьяны Мостыко, прокомментировала «дело аниматоров».

Женщина надеется, что суд назначит высшую меру наказания главарю ОПГ Демьяну Кеворкьяну.

«Понимаю, что суд дает возможность выговориться этому моральному уроду, чтобы на прениях не было претензий от обвиняемого. Раньше я рассчитывала, что приеду в суд до конца 2025 года, но мой адвокат Алексей Шереметьев предположил, что в зале я окажусь не раньше марта», — сообщила Надежда Плешкова.

Она добавила, что ее адвокат считает, что у них есть шансы на пожизненное наказание для виновного, сообщает kuban.aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд продлил арест обвиняемым в убийстве аниматоров до 13 февраля. Против удовлетворения ходатайства вновь выступили обвиняемый Демьян Кеворкьян и его адвокат Владимир Пантелеев. Они просили измерить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

