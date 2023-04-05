Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика заявила в суде о боязни заразиться туберкулезом
Происшествия
05.04.2023 16:08
Речь идет об Алене Бугорковой, которую обвиняют в убийстве сына. В Краснодарском краевом суде 5 апреля прошло очередное заседание по этому уголовному делу.
Женщина заявила суду, что опасается заразиться туберкулезом в СИЗО. По ее словам, в одной камере с ней находится женщина с этим заболеванием.
Бугоркова добавила, что она сейчас принимает таблетки и ей нужно провериться на туберкулез, сообщает «АиФ Юг».
Читайте также: мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика объяснила, почему поменяла показания в суде. По ее словам, она давала соответствующие показания в суде из-за того, что на нее якобы «давил следователь».
Популярные новости
- Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
- В суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать
- ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
- Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
- В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
- На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы