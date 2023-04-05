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Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика заявила в суде о боязни заразиться туберкулезом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mat-ubitogo-v-krasnodare-5-letnego-malchika-zayavila-v-sude-o-boyazni-zarazitsya-tuberkulezom
Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика заявила в суде о боязни заразиться туберкулезом
Фото "Кубань 24"

Речь идет об Алене Бугорковой, которую обвиняют в убийстве сына. В Краснодарском краевом суде 5 апреля прошло очередное заседание по этому уголовному делу.

Женщина заявила суду, что опасается заразиться туберкулезом в СИЗО. По ее словам, в одной камере с ней находится женщина с этим заболеванием.

Бугоркова добавила, что она сейчас принимает таблетки и ей нужно провериться на туберкулез, сообщает «АиФ Юг».

Читайте также: мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика объяснила, почему поменяла показания в суде. По ее словам, она давала соответствующие показания в суде из-за того, что на нее якобы «давил следователь».

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