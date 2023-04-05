Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика заявила в суде о боязни заразиться туберкулезом

Речь идет об Алене Бугорковой, которую обвиняют в убийстве сына. В Краснодарском краевом суде 5 апреля прошло очередное заседание по этому уголовному делу.

Женщина заявила суду, что опасается заразиться туберкулезом в СИЗО. По ее словам, в одной камере с ней находится женщина с этим заболеванием.

Бугоркова добавила, что она сейчас принимает таблетки и ей нужно провериться на туберкулез, сообщает «АиФ Юг».

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