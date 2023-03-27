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Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика объяснила, почему поменяла показания в суде

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mat-ubitogo-v-krasnodare-5-letnego-malchika-obyasnila-pochemu-pomenyala-pokazaniya-v-sude
Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика объяснила, почему поменяла показания в суде
Фото "Кубань 24"

Речь идет об Алене Бугорковой, которую обвиняют в убийстве сына. 27 марта в Краснодарском краевом суде прошло очередное заседание по этому уголовному делу.

Ранее женщина обвинила в убийстве 5-летнего сына мужа, а потом начала брать вину на себя. Она заявила, что в ночь перед смертью ребенка его била она, а не супруг. Подсудимая добавила, что инсценировать пропажу сына — была ее идея.

Во время заседания судья спросил у нее, почему она поменяла показания. На это Бугоркова ответила, что давала соответствующие показания в суде из-за того, что на нее якобы «давил следователь», сообщает «Аргументы и Факты — Кубань».

Преступление произошло в июне прошлого года. Мать и отчим объявили в розыск 5-летнего мальчика, но спустя несколько дней признались в его убийстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания во время судебного заседания 24 марта. Она сослалась на 51 статью Конституции РФ.

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