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Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-obvinyaemaya-v-ubijstve-5-letnego-syna-v-krasnodare-otkazalas-davat-pokazaniya
Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания
Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания

На очередном заседании 24 марта Алена Бугоркова на основании 51 статьи Конституции РФ отказалась давать показания в суде.

Однако она согласилась с показаниями мужа о том, что он не участвовал в совершении преступления, и признала вину.

«В ходе предварительного следствия Алена Бугоркова обвиняла своего мужа. Сейчас она подтвердила, что оговорила мужа, так как якобы испытывала гормональные проблемы из-за беременности», — сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Трагедия произошла в июне 2022 года. Мать и отчим объявили в розыск 5-летнего мальчика, но спустя несколько дней признались в его убийстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина, обвиняемый в убийстве 5-летнего пасынка в Краснодаре, не признал свою вину. По словам обвиняемого, в злополучную ночь он без рукоприкладства уговорил пасынка пойти лечь спать. На следующий день мужчина обнаружил, что ребенок мертв. Позже он и его жена договорились вместе спрятать тело мальчика.

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