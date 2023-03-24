Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания
На очередном заседании 24 марта Алена Бугоркова на основании 51 статьи Конституции РФ отказалась давать показания в суде.
Однако она согласилась с показаниями мужа о том, что он не участвовал в совершении преступления, и признала вину.
«В ходе предварительного следствия Алена Бугоркова обвиняла своего мужа. Сейчас она подтвердила, что оговорила мужа, так как якобы испытывала гормональные проблемы из-за беременности», — сообщает «Коммерсантъ-Кубань».
Трагедия произошла в июне 2022 года. Мать и отчим объявили в розыск 5-летнего мальчика, но спустя несколько дней признались в его убийстве.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина, обвиняемый в убийстве 5-летнего пасынка в Краснодаре, не признал свою вину. По словам обвиняемого, в злополучную ночь он без рукоприкладства уговорил пасынка пойти лечь спать. На следующий день мужчина обнаружил, что ребенок мертв. Позже он и его жена договорились вместе спрятать тело мальчика.
- Спортсменка из Анапы вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Краснодарском крае
- Путин одобрил запуск небольших грузовиков по Крымскому мосту
- Японский сад в парке «Краснодар» не открыли, несмотря на прогнозы в соцсетях
- Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской