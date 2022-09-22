Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика лишили прав на двух дочерей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Решение вынес 22 сентября Советский районный суд Краснодара.

Иск о лишении женщины материнских прав в отношении 11-летней и 2-летней дочерей направило в суд управление по вопросам семьи и детства администрации Краснодара.

«Рассмотрев материалы, суд решил исковые требования удовлетворить частично, лишить женщину родительских прав в отношении двух детей, взыскать алименты на их содержание до достижения ими совершеннолетия, передать двухлетнего ребенка органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства, 11-летнюю девочку передать отцу», — сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство произошло вечером 8 июня в одной из квартир на улице Тюляева. Следствие полагало, что мальчика избил до смерти отчим, а мать помогала лишь спрятать тело. Мужчина в сумке вывез труп в лесополосу на берегу реки Кубань и закопал. Вечером 10 июня семья отправилась на берег реки, чтобы инсценировать исчезновение ребенка. Мать ребенка рассказала правоохранителям вымышленную историю о пропаже.

Позже стало известно, что 31-летняя мать мальчика также причастна к его убийству. Следствие установило, что женщина и ее супруг не менее 10 раз ударили мальчика массажером в виде скалки и проводом от зарядного устройства. Они били мальчика вдвоем кулаками и ногами по голове и телу. От полученных травм мальчик погиб. После этого 17 августа женщину задержали, ей предъявили обвинение в убийстве сына.