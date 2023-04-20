Мать растерзанной собакой в Сочи шахматистки не смогла компенсировать моральный ущерб с «АкваЛоо»

Трагедия произошла вечером 26 апреля прошлого года в курортном микрорайоне Лоо. Собаки насмерть загрызли 12-летнюю шахматистку из Саратова Полину Куникова, когда она хотела покормить щенков.

В феврале суд вынес приговор по этому делу. Директора ООО «КСКК «АкваЛоо» и гендиректора ООО «ООЦ «Илона» Николая Шангина признали виновными и назначили ему 3 года лишения свободы условно. Кроме того, суд обязал «АкваЛоо» выплатить матери погибшей девочки 5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Однако представители «АкваЛоо» подали апелляцию на это решение, в связи с тем, что шахматистка из Саратова погибла на земельном участке, который не находится в собственности у этой организации.

Суд удовлетворил апелляции «АкваЛоо», признав, что компания не является правомерным ответчиком по компенсации морального вреда. По словам матери погибшей девочки Натальи Куниковой, представители «АкваЛоо» пытались переложить часть вины на ее дочь, которая якобы сама спровоцировала собак, а также на нее саму, из-за того, что она не сопровождала ее в тот момент.

«Я хочу, чтобы все виновные были наказаны. Шахматная федерация составляла договор с «АкваЛоо». Мы оплачивали все именно «АкваЛоо», безопасность нам обещала «АкваЛоо». А в итоге они не несут никакой ответственности», — рассказала Куникова.

Сторона защиты потерпевшей планирует добиться справедливости в суде и подать жалобу в кассационный суд, сообщает «Взгляд-Инфо».

«Приговор в отношении Шангина в части решения по предъявленному Куниковой гражданскому иску отменен и передан на новое судебное рассмотрение в ином составе суда в порядке гражданского производства», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» руководитель Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова.