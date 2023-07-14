Мать мужчины, убившего и закопавшего 5-летнего пасынка в Краснодаре, считает его невиновным

Речь идет о преступлении, произошедшем в июне прошлого года. Супруги избили ребенка до смерти, а потом отчим вывез его в сумке на берег реки Кубань и закопал. После этого они инсценировали пропажу мальчика.

За убийство ребенка мужчина получил 22 года лишения свободы, его жена — 18 лет. Супруги подали апелляцию на это решение суда и намерены снизить себе сроки.

Мать осужденного Оксана не согласна с решением суда. Она считает своего сына невиновным и намерена продолжать защищать его интересы.

«Я только молю бога, чтобы сына оправдали или хотя бы сбавили срок. И мне бы очень хотелось, чтобы его как-то перевели в тюрьму поближе ко мне, чтобы я могла ездить хотя бы раз в год», — рассказала мать осужденного.

Женщина добавила, что на рассмотрении апелляции на приговор суда ее сына никто не хочет защищать. Ранее они с мужем продали машину, чтобы нанять адвоката за 300 тыс. рублей, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

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