Мать мальчика, жившего в палатке в лесу под Геленджиком, могут лишить родительских прав

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Геленджика передала в СК уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Москвы, систематически избивавшей своего 3-летнего сына.

Установлено, женщина с малолетним ребенком и своим сожителем жили в палатке в лесу на окраине Геленджика. Там отсутствовали необходимые бытовые условия для ребенка.

Ребенка осмотрел врач. На теле мальчика обнаружили многочисленные повреждения, похожие на ожоги от окурков сигарет. Мать мальчика и ее сожитель ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и нигде не работают. Со слов женщины у нее есть еще один сын, ему 13 лет. Мальчик живет у ее сестры. Кроме того, ранее у нее погиб ребенок 2003 года рождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура передала дело для дальнейшего расследования в следственный отдел по Геленджику СУ СКР краю. Следователи выяснят обстоятельства иных преступлений в отношении малолетнего, включая истязание и жестокое обращение, а также обстоятельств смерти ребенка 2003 года рождения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города. Также прокуратурой инициирован вопрос о лишении матери родительских прав.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчика отправили в социальный реабилитационный центр в Абинске. Ребенку оказали медицинскую и психологическую помощь.