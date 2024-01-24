Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мастер по ремонту задушил пенсионерку в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/master-po-remontu-zadushil-pensionerku-v-krasnodare
Мастер по ремонту задушил пенсионерку в Краснодаре
Фото t.me/kubansledcom

Убийство произошло вечером 16 января на улице Героя Владислава Посадского.

По данным следствия, 34-летний мужчина пришел в квартиру к 77-летней женщине, чтобы сделать ремонт. Ему не понравилось, что пенсионерка задает слишком много вопросов. Мужчина начал кричать, после чего толкнул женщину, от чего она упала на спину. Злоумышленник несколько раз ударил пенсионерку по лицу, а после задушил и скрылся с места происшествия. Тело погибшей на следующее утро обнаружила ее дочь и вызвала правоохранителей.

Возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе допроса мужчина полностью признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. На время следствия его заключили под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяная женщина зарезала сожителя во время домашней ссоры в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях