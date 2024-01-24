Мастер по ремонту задушил пенсионерку в Краснодаре

Убийство произошло вечером 16 января на улице Героя Владислава Посадского.

По данным следствия, 34-летний мужчина пришел в квартиру к 77-летней женщине, чтобы сделать ремонт. Ему не понравилось, что пенсионерка задает слишком много вопросов. Мужчина начал кричать, после чего толкнул женщину, от чего она упала на спину. Злоумышленник несколько раз ударил пенсионерку по лицу, а после задушил и скрылся с места происшествия. Тело погибшей на следующее утро обнаружила ее дочь и вызвала правоохранителей.

Возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе допроса мужчина полностью признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. На время следствия его заключили под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяная женщина зарезала сожителя во время домашней ссоры в Краснодарском крае.