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Мастер-план курорта «Новая Анапа» утвердят в апреле 2024 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/master-plan-kurorta-novaya-anapa-utverdyat-v-aprele-2024-goda
Мастер-план курорта «Новая Анапа» утвердят в апреле 2024 года
Фото пресс-службы администрации Анапы

Об этом сообщила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова в ходе форума «Вся Россия — 2023».

По ее словам, работу по разработке мастер-плана всероссийского семейного курорта «Новая Анапа» ведет корпорация «Туризм.РФ».

«В декабре 2023 года планируется презентация разработанного мастер-плана, а утверждение его — на совете директоров корпорации «Туризм.РФ» в апреле 2024 года», — сказала Инна Петухова.

Строительство курорта запланировано в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина о создании в стране круглогодичных морских курортов. Планируется, что новый курорт дополнительно привлечет на Кубань 5 млн туристов в год, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь курорта курорта «Новая Анапа» составит 1,5 тыс. га. Строительство стартует в 2024 году. В следующем году начнут прокладывать инженерно-техническую и транспортную инфраструктуру для курорта в станице Благовещенской. В строительство курорта инвестируют около 1 трлн рублей.

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