Мастер-план аэропорта Анапы планируют завершить до конца 2026 года

В июле на портале госзакупок опубликовали тендер на создание мастер-плана авиагавани города-курорта и прилегающей территории. Контракт оценили в 29 млн рублей.

По словам генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика», в который входит анапский аэропорт, Алексея Старостина, в августе компания заключила контракт с «Ленаэропроектом» на разработку мастер-плана. Проект определит развитие аэропорта на десятилетия вперед и задаст основу для будущих инвестиций.

«Итоговая версия будет готова к концу 2026 года. Документ станет основой для планирования инфраструктурных изменений, повышения качества обслуживания и превращения аэропорта Анапы в современный международный транспортный узел», — отметил Старостин.

Создание мастер-плана разделили на четыре этапа. Первый — комплексный анализ нынешней работы аэропорта и оценка его потенциала. Эту работу уже провели. Далее планируют обсуждение проектных решений и выбор оптимальной стратегии развития.

Авиагавань города-курорта закрыта с конца февраля 2022 года из-за ограничений на полеты на юге России, введенных для обеспечения безопасности. Все полученные в рамках субсидирования средства полностью направили на обеспечение функционирования аэропорта в этот период, сказал директор «Аэродинамики». По его словам, сейчас терминал в полной технической и операционной готовности к возобновлению полетов.

«Персонал регулярно проходит тренировки, обучение и стажировки в действующих аэропортах группы, что позволяет сохранять квалификацию», — цитирует Старостина РБК «Краснодар».

Читайте также: глава Минтранса РФ допустил возможность открытия аэропорта Анапы до конца года. По его словам, сейчас ведомство проводит необходимые мероприятия для потенциального восстановления авиасообщения через закрытые воздушные гавани.

