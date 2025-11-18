Глава Минтранса РФ допустил возможность открытия аэропорта Анапы до конца года

Министерство транспорта РФ готовится к открытию восьми аэропортов в южной и центральной части страны, закрытых с 2022 года по соображениям безопасности.

Эту информацию озвучил министр транспорта России Андрей Никитин на форуме «Транспортная неделя — 2025». По его словам, ведомство проводит необходимые мероприятия для потенциального восстановления авиасообщения через закрытые воздушные гавани. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

«Зависит не от нас. Но мы готовимся к таким вещам. Если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то достаточно оперативно эти решения будут реализовываться», — уточнил Никитин.

При этом министр не исключил вероятность открытия аэропортов до конца текущего года, подчеркнув приоритет вопросов безопасности при принятии окончательных решений.

Никитин также выразил оптимизм относительно развития отрасли, спрогнозировав сохранение или увеличение пассажиропотока российских авиакомпаний в 2026 году по сравнению с показателями 2025-го, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле аэропорт Геленджика принял первый рейс после трехлетнего перерыва. Также в прошлом месяце возобновил работу аэропорт Краснодара. Первый за три года самолет в аэропорт столицы Кубани вылетел из Москвы 17 сентября.

